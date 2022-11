Inter mai così avanti sul rinnovo di Skriniar: i dettagli e cosa manca per la firma

Grandi passi avanti e ottimismo ora per il rinnovo di Milan Skriniar in casa Inter . Beppe Marotta anche ieri non si è nascosto sul futuro del difensore a margine della sfida contro il Bayern Monaco e oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione. Ricordiamo che Skriniar è infatti in scadenza al 30 giugno 2023.

“ Una decina abbondante di giorni potrebbe infatti bastare per prolungare il contratto di Milan Skriniar, secondo Beppe Marotta, e così tutto lo scenario assume contorni sempre più dolci . Si tratta del primo vero segnale di disgelo sbandierato pubblicamente. Il peggio è passato, l'Inter di Simone Inzaghi ha ritrovato se stessa e anche il suo vero Skriniar, ormai immune alle insufficienze in pagella dopo la rimonta subita dalla Roma. I due fronti sono strettamente legati: sul campo si erano palesati le nubi nella testa dello slovacco, dalle risposte sul campo sono cominciati i rasserenamenti che ora hanno portato all'apertura. D'altronde anche Skriniar ha ritrovato la sua Inter: convinta, forte, combattiva, unita. È logico che ci sia più voglia di restare in famiglia un momento in cui sono fresche le imprese di Champions League.

Cifre e dettagli

L'incontro della scorsa settimana con gli uomini mercato dell'Inter, poi, è stato rivelatore. Più per il club che per il giocatore, per la verità. Probabilmente non ci si aspettava una simile apertura da parte di Skriniar dopo l'elastico estivo e soprattutto con il Psg acquattato per l'affare dell'anno in difesa: apertura più che numeri, perché il tetto massimo di stipendi dell'Inter è noto a tutti intorno ai 6,5 milioni. Le dichiarazioni di Marotta mostrano quindi proprio il primo benaugurante passo di una trattativa delicatissima che prima di Juventus-Inter vivrà di un nuovo incontro. Poco più di dieci giorni potrebbero bastare per una stretta di mano fondamentale per il prossimo futuro del club. "Ci sono i sentori positivi per essere molto ottimisti". Parola di Marotta”, si legge.