Sky – Inter, rotazioni pronte per la Juve: questi sette verso una maglia dal 1’

Rotazioni pronte in casa Inter per la sfida contro la Juventus di campionato in programma per la 13ª giornata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, “a Monaco in chiave Juve hanno riposato Dzeko, Skriniar, Dimarco, Dumfries, Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan, giocatori che rivedremo domenica da titolari”, ha detto Matteo Barzaghi in onda. Almeno 7 cambi dunque per l'Inter in vista del prossimo match di campionato.