Inter, ritorno di Lukaku? “La parola d’ordine dei dirigenti e la strategia per il colpo”

La parola d’ordine dei dirigenti sulle possibilità di ritorno all’Inter di Romelu Lukaku . Ne parla oggi il Corriere dello Sport, che fa chiarezza sulla strategia di mercato dei nerazzurri per il belga. “L’Inter tiene d'occhio Romelu Lukaku e Paulo Dybala. In maniera diversa. Se con l'argentino svincolato può essere più "sfacciata" e lanciare messaggi espliciti, come successo lunedì attraverso le parole dell'ad Marotta, con il belga la parola d'ordine è negare qualsiasi contatto, addirittura sminuire le possibilità di fumata bianca . Facile capire il motivo: la Joya può essere messa sotto contratto pagando le commissioni all'agente e trovando un accordo sull'ingaggio; Big Rom invece è legato al Chelsea e, solo se lui riuscirà a ottenere il via libera per un prestito annuale, l'operazione potrà decollare.

Lukaku ha voglia di voltare pagina. Come? Parlando con il Chelsea e spiegando, insieme al suo avvocato Sebastian Ledure, che vuole andarsene. Dove? La sua preferenza per l'Inter è netta. Ha assicurato a Marotta che sarà lui a convincere i Blues a cederlo in prestito gratuito per 12 mesi. Da Londra questa prospettiva viene scartata, ma Lukaku ha lo stesso fiducia di ottenere il via libera entro il 30 giugno o nelle settimane successive. Magari lo ha spiegato anche a Dumfries e De Vrij, con i quali ha parlato venerdì sera dopo il match. La scena è sembrata molto simile a quella del 20 luglio 2019 quando, ancora da giocatore dello United, si aggirava a fine gara sul prato dello stadio di Singapore per parlare con Conte”, si legge sul quotidiano.