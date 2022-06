Inter, sarà rivoluzione: rosa dimezzata, possibili ben 13 addii. Tutti i nomi

L'Inter versione 2022/23 sarà profondamente diversa rispetto a quella che ha appena terminato la stagione: un restyling causato da addii certi e programmati, ma anche da possibili sacrifici per ragioni di bilancio e da promozioni di qualcuno dei protagonisti del recente scudetto Primavera. Come scrive La Gazzetta dello Sport, la rosa nerazzurra potrebbe cambiare quasi per la metà dei suoi elementi: "La rivoluzione di giugno ha nomi, cognomi e soprattutto numeri: la rosa attuale dell'Inter rischia di essere dimezzata, dei 25 calciatori che hanno chiuso l'ultimo campionato in 13 sono quelli che hanno già salutato Appiano o sono sulla strada per farlo. Quasi una svolta senza precedenti, di sicuro il club viaggia in netta controtendenza rispetto alle altre big della Serie A. Il rilancio scudetto vale un cambio generazionale eccezionale. E magari pure qualche rinuncia dolorosa".