Skriniar, oggi nuovo rilancio PSG: ore calde, l’Inter accelera per il sostituto

Il club parigino non molla la presa per il difensore slovacco: rifiutata la prima offerta da 50 milioni, l'assalto non si ferma qui

Fabio Alampi

Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Milan Skriniar, ed è pronto a tutto pur di portare il difensore slovacco sotto la Torre Eiffel: l'Inter ha già rifiutato una prima proposta da 50 milioni di euro. ma il club parigino non ha alcuna intenzione di mollare la presa ed è pronta a rilanciare. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "L'uscita più vicina, tra i titolari, è quella di Milan Skriniar. Sono ore calde, il club di Zhang ha già rifiutato un'offerta da 50 milioni di euro nei giorni scorsi. Marotta e Ausilio hanno fissato l'asticella a quota 80. A breve, probabilmente già oggi, il club francese avrà un nuovo contatto con i dirigenti nerazzurri".

Rilancio PSG

"L'Inter si aspetta un rilancio, è nell'aria. Per capire l'affare, in fondo, basta riavvolgere il nastro di 12 mesi, ripensando ad Hakimi. Il marocchino partì per una cifra di 68 milioni, bonus compresi. Se i parigini dovessero avvicinarsi a quella cifra, sempre con l'aiuto dei bonus, Skriniar potrebbe presto diventare compagno di squadra di Mbappé. Il difensore è ovviamente al corrente della situazione. E tutti a casa Inter, anche gli uomini più vicino allo staff tecnico, sono ormai coscienti del serio "rischio" di perdere il giocatore nei prossimi giorni".

Caccia al sostituto

"Marotta e Ausilio sono già all'opera per rimpiazzarlo. [...] Ausilio si è già mosso su Milenkovic: è un pallino del d.s., lo cercò anche due anni fa, a maggio ha riallacciato i rapporti con l'agente Fali Ramadani, incontrato pure di recente a Londra. C'è tra l'altro un aspetto che può favorire lo sviluppo della trattativa. Milenkovic rinnovò il contratto con la Fiorentina l'estate scorsa per una stagione, con la promessa di esser liberato a fronte di un'offerta da 15 milioni di euro. Non una clausola scritta, ma una sorta di patto sulla parola tra il serbo e il patron Commisso. Ed è chiaramente una situazione che ingolosisce la società nerazzurra: per caratteristiche, il difensore sarebbe il sostituto ideale di Skriniar".