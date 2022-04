Verso Inter-Roma, questo l’unico vero dubbio di Inzaghi. Torna Dumfries dal 1′

Archiviato il vittorioso derby di Coppa Italia, l'Inter ad Appiano prepara la gara contro la Roma di Mourinho

Archiviato il derby di Coppa Italia, l'Inter è con la testa all'importante gara di campionato in programma sabato contro la Roma. Contro l'ex Mourinho, Simone Inzaghi non avrà a disposizione Arturo Vidal che anche oggi ha lavorato ancora a parte per la distorsione alla caviglia accusata contro il Milan. Nell'idea del tecnico nerazzurro c'è quella di schierare il miglior undici a disposizione contro i giallorossi, niente turnover.