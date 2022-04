ESCLUSIVA Paolillo: “Suning? Non escludo cessione. Scudetto merito loro ma vedo…”

L'ex AD dell'Inter a Fcinter1908: "Escludo un ritorno di Moratti. Calendario? Non è vero che quello dell'Inter sia il migliore"

Redazione1908

In merito all’imminente match tra l'Inter e la Roma, la redazione di FcInter1908.it ha intervistato in esclusiva Ernesto Paolillo, storico ex dirigente del club meneghino.

Che tipo di match prospetta contro la Roma?

“Sarà una partita molto complicata, contro un avversario tosto. Tutti dicono che l’Inter ha il calendario più agevole: io non sono affatto d’accordo. Mourinho farà di tutto per battere l’Inter. Vuole il meglio dalla sua Roma. A proposito: occhio ai giallorossi, in chiave tricolore, la prossima stagione…”.

Quali fattori potrebbero giocare a favore dell’Inter, in chiave scudetto?

“A me sembra che l’Inter abbia risposto presente in due appuntamenti chiave come Juventus e Milan. A livello di stato di forma, non si può negare che abbiano una spinta importante”.

L’Inter è la favorita numero uno in chiave scudetto?

“A mio giudizio, Inter, Milan e Napoli hanno le medesime chance. Da nerazzurro, ovvio che tifi Inter. Ma, a oggi, non so dire – con certezza – se la squadra di Inzaghi vincerà il tricolore al 100%”.

A proposito di Inzaghi: il tecnico nerazzurro ha paventato la necessità di acquistare un vice-Brozovic. Chi vede maggiormente accreditato in tal senso?

“Non saprei fare nomi precisi. Di Brozovic ne abbiamo uno solo. Marotta e Ausilio dovranno scavare per bene. Spero che, chiunque arrivi, sia un calciatore da Inter…”.

Dybala è un calciatore da Inter?

“Sì, perché salta l’uomo ed è uno dei pochi in Italia a saperlo fare. Ma Correa, ultimamente, mi pare in ripresa. Non darei per scontato, pertanto, l’ingaggio della Joya”.

Bremer invece?

“Mi pare ambiscano tanti club a lui. Spero che l’Inter sia la sua prima scelta”

Il Milan è prossimo a essere acquistato da Investcorp. Suning dispone della forza finanziaria necessaria al fine di poter continuare ad amministrare l’Inter?

“Riconosco al Gruppo Suning di aver riportato l’Inter alla vittoria di un titolo importante come il tricolore, ma sono un uomo di finanza e devo leggere i bilanci…”.

L’Inter non è, attualmente, in acqua sicure?

“Io leggo un debito molto significativo. Non so se il Gruppo Suning disponga della forza finanziaria necessaria per poter continuare a amministrare l’Inter. Non escluderei, all’orizzonte, un’eventuale cessione…”.

E’ ipotizzabile un eventuale ritorno di Moratti?

“Lo escludo categoricamente! Ogni cosa ha il suo tempo, nel corso della storia”