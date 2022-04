Inter, Vidal out con la Roma. Per Inzaghi un solo vero dubbio: ecco la probabile

Le ultime da Appiano Gentile in vista della sfida con i giallorossi di Josè Mourinho

Da Appiano Gentile arrivano aggiornamenti in vista di Inter-Roma di sabato. Questo innanzitutto il programma della squadra di Simone Inzaghi, riportato dalla Gazzetta dello Sport: "Penultimo vero allenamento per l'Inter in vista del match di sabato (ore 18) contro la Roma. Domani pomeriggio rifinitura e ritiro. Il giorno della partita ad Appiano ci sarà spazio per il risveglio muscolare e le esercitazioni sulle palle inattive. Soltanto dopo Inzaghi deciderà la formazione da opporre ai giallorossi. Sapendo che a meno di sorprese non avrà a disposizione il primo cambio per il centrocampo. Vidal infatti ha lavorato ancora a parte per la distorsione alla caviglia accusata nel derby".