Inter-Roma, la probabile formazione: in avanti Lautaro-Sanchez, out de Vrij?

Il ciclo è impegnativo e pieno di partite complicate. Ecco perché Simone Inzaghi è orientato a cambiare qualcosa nella sua Inter

"Rifinitura condizionata dal vento, oltre che dalla tensione e dalle polemiche post derby. La squadra è riuscita a svolgere soltanto una parte di allenamento sul campo, poi è dovuta rientrare. Restano aperti diversi ballottaggi: negli ottavi ha giocato Radu, ma Handa vorrebbe giocare e ieri sono salite le possibilità che parta titolare. In difesa rifiata De Vrij, con D’Ambrosio favorito su Ranocchia: dovesse essere così, allora Skriniar scalerebbe centrale. Allarme rientrato per Perisic, che ha lavorato in gruppo ed è favorito su Dimarco per la corsia mancina; a destra invece c’è Darmian. In attacco Inzaghi ha provato la coppia sudamericana Lautaro-Sanchez".