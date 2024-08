"Il resoconto è presto fatto con Sanchez (ko per 220 giorni nel triennio '19-22), Pinamonti, Correa (5 mesi fra il '21-22 e '22-23), Lukaku (2 mesi nel '22-23) e Arnautovic (due stop muscolari e 70 giorni in infermeria) di volta in volta fuori ad azzoppare il reparto offensivo. Gli infortuni muscolari capitati in preparazione a Taremi e ora all'austriaco, non possono non accendere una spia rossa in vista di una stagione lunga. Affrontare l'annata con quattro attaccanti, di cui uno fragile (Arnautovic), potrebbe essere un rischio calcolato... male. La storia recente è lì a indicarlo".