CdS – Inter, il sacrificio di Bastoni salva gli altri big: assalto Tottenham, le cifre

L'eventuale cessione del difensore permetterebbe alla dirigenza nerazzurra di mantenere in rosa gli altri pezzi da 90

Un attivo di 60-70 milioni di euro: è questa la richiesta fatta dalla proprietà dell'Inter alla dirigenza. Un obiettivo di bilancio significativo, che potrebbe portare anche questa estate alla cessione di almeno un big della rosa nerazzurra, come fatto un anno fa con Hakimi e Lukaku. Tra i gioielli interisti che potrebbero risolvere questa situazione c'è Alessandro Bastoni: il difensore classe '99 è ormai una colonna dell'Inter e della Nazionale, e per lui potrebbero arrivare offerte irrinunciabili. Il suo sacrificio, come scrive il Corriere dello Sport, permetterebbe inoltre di trattenere a Milano tutti gli altri top player della squadra: "La cessione di Bastoni permetterebbe (probabilmente) all'Inter di tenersi Martinez, Skriniar, Brozovic e Barella".

Assalto Tottenham

"Il Tottenham è pronto a buttarsi su Alessandro Bastoni e a fare un'offerta importante per il centrale dell'Inter e della Nazionale. Antonio Conte lo ha messo al primo posto dei rinforzi per la difesa: considera (a ragione) "Basto" una sua creatura perché, se è vero che l'Inter lo aveva acquistato (con una vera intuizione) prima dell'arrivo in panchina del salentino, è stato l'ex ct sia a volere la sua conferma nell'estate 2019 sia a farlo diventare titolare inamovibile dopo 3 mesi. Ora lo aspetta a Londra ed è facile immaginare che, dopo la certezza del quarto posto e della qualificazione in Champions (domenica ultima giornata in Premier: gli Spurs sono quarti, a +2 sull'Arsenal, e giocheranno contro il fanalino di coda Norwich City), "ordinerà" al dt Paratici di andare all'attacco".

La valutazione dell'Inter

"Ma quanto vale l'ex Atalanta? L'Inter inizialmente lo aveva a bilancio per 31 milioni, una cifra che qualcuno giudicata elevata per un diciottenne e che invece si è rivelata un affare: sia perché comprendeva i cartellini di Eguelfi (pagato 6 milioni) e Carraro (5) sia perché adesso il suo valore è raddoppiato. In viale della Liberazione, infatti, hanno come punto di riferimento Romero, acquistato proprio dal Tottenham la scorsa stagione: nelle casse dell'Atalanta sono finiti 50 milioni più 5 di bonus. Bastoni secondo loro non può valere meno di 60-70 milioni: ha un anno meno di Romero, è campione d'Europa, ha già vinto tre titoli con l'Inter e soprattutto è mancino. Complicato trovare un altro centrale di piede sinistro di questo livello. Ale in passato era stato seguito dal City e non va escluso un interessamento dello United, ma il Tottenham è in pole. All'Inter guadagna 2,8 milioni più bonus fino al 2024 e, recentemente diventato padre, a Milano sta bene".