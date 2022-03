Inter-Salernitana, le PROBABILI: torna Darmian dal 1′. Inzaghi fa riposare solo Perisic

In vista della sfida contro la formazione di Nicola, Inzaghi pensa a qualche cambio nella formazione titolare

Come riporta Sky Sport "L’occasione questa volta non va sprecata. Impegno casalingo contro l’ultima in classifica in attesa dello scontro diretto tra Napoli e Milan. L’Inter vuole ritrovare gol e vittoria e il calendario, questa settimana, pare benevolo anche se contro la penultima in classifica è finita 0-0. Il derby di Coppa si farà sentire nelle gambe di qualcuno. In più il periodo non è dei più lucidi per qualche elemento della rosa. In difesa dovremmo rivedere la linea titolare, con De Vrij che vince il ballottaggio con Ranocchia, così come a centrocampo, dove Calhanoglu e Barella sono confermati ai lati di Brozovic. In avanti, infine, ci sarà ancora Lautaro, con Sanchez che partirà dalla panchina".