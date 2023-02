Sky – Inter, salgono le quotazioni di Lukaku verso il Porto: le ultime sulla formazione

Come riportato dal sito di Sky Sport, “salgono infatti le quotazioni di Lukaku .Il belga è in ballottaggio con Dzeko per fare coppia con Lautaro Martinez. In mezzo al campo Calhanoglu in vantaggio su Brozovic per il ruolo di regista con Barella e Mkhitaryan mezzali. In difesa si rivede Skrinar dal 1', tra i pali riecco Onana”, si legge. Conferme per Acerbi e Bastoni in difesa, attesi Darmian e Dimarco sulle fasce.