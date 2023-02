Acerbi a SM: “Felice all’Inter, ma futuro non dipende da me. Porto opportunità da cogliere”

”Siamo consapevoli che possiamo fare qualcosa di importante, anche perché noi dopo Barcellona e Bayern sappiamo il nostro valore. Dobbiamo essere umili e giocare con determinazione, corti, sapendo che ci son due partite ma che la prima sarà davanti ai nostri tifosi in casa. Partire bene è la prima cosa. Sappiamo che sono una squadra forte, abituata a questi palcoscenici, hanno giocatori forti e rapidi. Dovremo essere equilibrati, mentalmente sul pezzo per 95’. Spero che faremo una grande partita”.

"Sì, è un’opportunità che vogliamo a tutti i costi. Ripeto: bisogna essere consapevoli della loro forza e della nostra, bisognerà essere equilibrati in entrambe le fasi. Ogni tanto siamo più propensi ad andare tutti in attacco per far gol: questa è la troppa generosità. A volte è un pregio come con l’Udinese, ma a volte rischi di prendere le imbarcate perché potevamo essere anche 2-1 per loro con l’eventuale gol Success. Bisogna essere equilibrati. Sappiamo che è una partita che va sui dettagli e che questi fanno la differenza. Sicuramente faremo una grande gara”.