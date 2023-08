Sky – Inter, Samardzic è tornato a Udine: trattativa congelata. Ora Fabbian è slegato

La trattativa per Samardzic è congelata. Il giocatore, che oggi era ancora a Milano, è tornato a Udine e per il momento l'operazione di trasferimento all'Inter resta in stand-by. Il centrocampista, che ha già svolto le visite mediche col club nerazzurro ma non ha firmato per le ulteriori richieste del suo procuratore nei confronti del club nerazzurro a accordi fatti, dovrà decidere nei prossimi giorni se accettare o meno le condizioni poste dai dirigenti interisti e che non sono cambiate.