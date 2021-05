Inter-Samp, le formazioni ufficiali: Conte ne cambia 6. Lukaku in panchina

Ecco l'undici scelto da Antonio Conte per la gara contro i blucerchiati

Con lo scudetto ormai cucito sul petto, nelle ultime quattro gare Antonio Conte vuole dare spazio a quei giocatori che in questa stagione hanno visto poco il campo. Ecco perché contro la Sampdoria cambia sei uomini rispetto alla gara contro il Crotone.

Con Handanovic in porta, saranno D'Ambrosio, Ranocchia e Bastoni a formare il terzetto di difesa. A centrocampo Conte concede un turno di riposo a Barella e Brozovic, al loro posto ci sono Gagliardini e Vecino. Conferma invece per Eriksen che agirà da play. Sulle fasce Hakimi a destra e Young a sinistra. In attacco la coppia formata da Lautaro e Sanchez con Lukaku che si gode un po' di meritato riposo.