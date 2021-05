Conte fa 200 panchine in A: vittorie, scavato un solco. Inter? Dopo Liedholm punta Herrera

L'allenatore dell'Inter Antonio Conte festeggia oggi le 200 panchine in Serie A: che numeri per il tecnico leccese! E nella storia del club...

Giornata di festa per l' Inter e per Antonio Conte . Oltre a godersi lo scudetto, l'allenatore nerazzurro toccherà quota 200 panchine in Serie A nella sfida in programma oggi contro la Sampdoria a San Siro .

Urla, polemiche e vittorie. Il viaggio iniziato nella stagione 2009/2010 da Antonio Conte sulla panchina si ferma oggi alla stazione numero 200. Nel mezzo quattro scudetti. "Conte non ha smarrito mai il proprio credo: tempra feroce in campo, ritmo, calcio verticale e attenzione alla difesa difensiva. Pure il carattere ruvido come carta vetrata — ma quale vincente non ce l’ha? – è sempre lo stesso" scrive La Gazzetta dello Sport.

Conte ha conquistato 135 vittorie in 199 panchine: "Può arrivare a 136 e scavare ancora di più un fossato rispetto ai due mammasantissima, secondo e terzo in questa speciale classifica: Carlo Ancelotti e Marcello Lippi si sono fermati a 107 nelle prime 200 in Serie A. Alle loro spalle poi Mancini (102), Capello (101) e Allegri (99). Per completezza, bisognerebbe annotare pure Maurizio Sarri (113 vittorie in 190) e Simone Inzaghi (107 in 192), che hanno numeri migliori di tanti colleghi anche se non hanno ancora tagliato il traguardo delle 200 panchine in Serie A: nessuno dei due, però sfiora la vertigine di Conte. Tra l’altro, Antonio sta per aggiungere un altro mattoncino nella sua storia nerazzurra: ha già agganciato Nils Liedholm a quota 95 giornate da solo in testa al campionato e a fine stagione le panchine da capolista saranno 99, una in meno del Mago Herrera".