Inter-Juve, le UFFICIALI: Sanchez cerca il riscatto. Difesa blindata e battaglia a centrocampo

Dopo aver eliminato nei quarti di finale di Coppa Italia il Milan, l’Inter prosegue il suo cammino affrontando un’altra big come la Juve. Questa sera alle 20.45 a San Siro, la squadra nerazzurra ospiterà per il match d’andata la formazione di Pirlo. Il tecnico Conte schiererà i titolari, al netto delle pesanti assenze per squalifica di Lukaku e Hakimi. A prendere il loro posto ci saranno Sanchez in attacco e Darmian sulla destra.

Difesa classica davanti ad Handanovic, in regia torna Brozovic, con Eriksen pronto a dare il suo contributo a gara in corso. A completare la mediana saranno Barella e Vidal.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 15 Young; 7 Sanchez, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 24 Eriksen, 33 D’Ambrosio, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

JUVENTUS (3-5-2): 77 Buffon; 28 Demiral, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 16 Cuadrado, 14 McKennie, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi; 44 Kulusevski, 7 C. Ronaldo.

A disposizione: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 3 Chiellini, 5 Arthur, 9 Morata, 13 Danilo, 19 Bonucci, 22 Chiesa, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 41 Fagioli, 51 Peeters.

Allenatore: Andrea Pirlo.

SQUALIFICATI: Hakimi, Lukaku (I)

DIFFIDATI: Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Sanchez, Skriniar, Vidal (I); Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Rabiot (J)

Arbitro: Calvarese.

Assistenti: Carbone e Peretti

Quarto Uomo: Massa.

VAR: Irrati.

Assistente VAR: Paganessi.