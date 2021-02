Retroscena Dzeko-Sanchez: “Eriksen? C’era pure un altro nome nella testa della Roma, no Inter”

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Inter e Roma si erano sedute a tavolino, su proposta dei giallorossi, per provare a imbastire uno scambio che avrebbe portato a Milano Edin Dzeko e a Roma Alexis Sanchez. Alla fine, nulla di fatto. I due giocatori sono rimasti nelle rispettive squadre, pronti a giocarsi al meglio le proprie carte da qui alla fine della stagione.

Come noto, Sanchez non era l’unico nome sul taccuino della Roma. Nei giorni scorsi, Sky Sport ha raccontato di un interesse dei giallorossi nei confronti di Christian Eriksen, che ha trovato però il veto dell’Inter. Ma nella capitale quello del danese non era l’unico nome a stuzzicare. Nell’ambito del possibile scambio, quando si trattava di far quadrare i conti, la Roma aveva pensato anche a Ionut Radu, giovane secondo portiere rumeno cresciuto nelle giovanili nerazzurre.

Un’idea, più che una trattativa vera e propria, che comunque si è scontrata, secondo calciomercato.com, con la volontà dell’Inter di non liberare il calciatore in questo mercato di gennaio.

(Fonte: calciomercato.com)