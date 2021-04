Inter-Sassuolo, la probabile: Conte perde tre titolarissimi. Due ballottaggi

Le ultime sulle possibili scelte di Antonio Conte per il recupero del match di campionato in programma domani pomeriggio

Vigilia di un nuovo match di campionato per l'Inter di Antonio Conte. I nerazzurri ospiteranno domani al Meazza il Sassuolo per allungare ulteriormente sulle inseguitrici. Il tecnico dovrà far fronte ad alcune defezioni che gli imporranno delle modifiche nell'undici iniziale. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Finora il tecnico ha usato un blocco monolitico, ma stavolta di titolarissimi ne mancheranno tre: il tenutario della fascia sinistra, un pezzo del muro difensivo e il cervello centrale. Esattamente come Aleksandar Kolarov, Ivan Perisic è ancora fuori per infortunio, e sulla corsia mancina Conte potrebbe affidarsi di nuovo all’inglese Young, in ballottaggio con Matteo Darmian".