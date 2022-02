Inter-Sassuolo, probabili formazioni: ecco il sostituto di Brozovic. Lautaro-Sanchez in avanti

Tra acciacchi, stanchezza e squalifiche, l'Inter che domani affronterà alle 18 il Sassuolo di Dionisi potrebbe essere piuttosto diversa

Come riporta Sky Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi è orientato a cambiare qualcosa, al netto delle defezioni: a centrocampo, al posto dello squalificato Brozovic, giocherà infatti Barella, con l'inserimento di Gagliardini a completare il terzo con Calhanoglu. Possibile anche che Darmian sulla destra faccia rifiatare Dumfries. In attacco, spazio a Sanchez da titolare, che affiancherà Lautaro con Dzeko inizialmente in panchina. In difesa, se Dimarco sostituirà lo squalificato Bastoni, il dubbio resta al centro, dove de Vrij, pur recuperato dopo i problemi contro il Liverpool, non è al massimo e potrebbe anche lasciare spazio inizialmente a Ranocchia. Ecco la probabile formazione dell'Inter: