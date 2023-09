Inzaghi: “Inter, poca lucidità: da ritrovare subito. Euro gol Berardi, ma noi…”

Hanno similitudini, nel primo tempo siamo stati bravi, abbiamo concesso solo due ripartenze e non abbiamo sofferto più di tanto. Per quello che abbiamo creato e per le palle arrivate in area per centrocampisti ed attaccanti potevamo segnare di più. Ci sono poi episodi. che non girano a favore e contro squadre così se perdi lucidità e distanze è difficile.