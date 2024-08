Le parole di Will Still: "A livello di rosa e per preservare la qualità della squadra, il numero ideale di giocatori è quello tra 22 e 24"

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla gara di Conference League, Will Still, tecnico del Lens, ha dato un indizio in merito al possibile acquisto di Martin Satriano dall'Inter: “A livello di rosa e per preservare la qualità della squadra, il numero ideale di giocatori è quello tra 22 e 24 senza contare i portieri. Per questo motivo sono state prese le decisioni per Stijn Spierings e Salis Abdul Samed. Avevamo detto che dovevamo sfoltire, ecco cosa succederà.