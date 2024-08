In questi giorni tutti gli sforzi della dirigenza dell'Inter sono rivolti alla ricerca di un difensore. L'indiziato numero uno è sicuramente Tomas Palacios. Ma a pochi giorni dalla fine del mercato, qualcosa potrebbe muoversi anche in attacco, soprattutto in uscita. Su Satriano, che giorni fa ha rifiutato il Brest, c'è da registrare l'interesse del Marsiglia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club francese ha già preso in prestito con diritto di riscatto Carboni e ora vorrebbe utilizzare la stessa formula per Satriano.