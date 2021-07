Inter, Satriano giocherà in una prima divisione europea. La pista più calda…

L'aggiornamento sul futuro dell'attaccante uruguaiano in mostra contro il Lugano sabato scorso

La possibilità che resti all'Inter non è del tutto remota, ma in viale della Liberazione si continua comunque a lavorare per mandare in prestito il giovane Martin Satriano. Agli ordini di Inzaghi avrebbe la possibilità di mettersi in mostra in allenamento, ma allo stesso tempo molto difficilmente troverebbe spazio.

Per questo l'Inter ascolta le numerose offerte pervenute e studia la soluzione migliore. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Le sirene non mancano per il talento offensivo che in questo precampionato ha mostrato lampi promettenti. Il 20enne uruguaiano Martin Satriano, un gol al Lugano, giocherà in una prima divisione europea. La squadra più interessata al momento è il Bruges, in Belgio, anche se l’affare in prestito oneroso con riscatto dovrebbe riscaldarsi nelle prossime settimane".