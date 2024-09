Inter sbiadita, cosa non ha funzionato: tornato a galla il grande limite

Su tutti Davide Frattesi, che continuerà a essere grimaldello prezioso, ma non è ancora del tutto sovrapponibile a chi gli è davanti. Per caratteristiche, ma non solo. Perché, tra le altre cose, è emerso anche un minimo di gap di personalità rispetto ai suoi compagni di reparto che non può essere trascurato. Discorso simile anche per Kristjan Asllani, vicino per certi aspetti alla sufficienza, ma mai in grado di regalare una prova del tutto convincente e priva di controindicazioni. Non hanno inciso anche coloro mandati in campo a gara in corso, se non il titolare aggiunto Denzel Dumfries, capace quantomeno di farsi trovare nel posto giusto, al momento giusto, per il gol del pareggio.