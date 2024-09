«Lotta tra Juve e Inter ma si è inserito il Napoli? La squadra di Conteha fatto la prima mezz'ora benissimo, si vede spirito, la squadra è in mano, ha tante soluzioni, tanti cambi da usare in gara e dietro ha forza fisica, forte di testa, la squadra azzurra ha tutte le caratteristiche per stare in alto. La Juve gioca in maniera diversa, sono diverse le caratteristiche degli attaccanti. Vlahovic va servito in profondità, ma si vede l'impronta». Beppe Bergomi ha parlato così della vittoria del Napoli per quattro a zero contro il Cagliari e quando Fabio Caressa gli ha chiesto se la vittoria di Conte è un messaggio per l'Inter, l'ex capitano nerazzurro ha risposto così.