Inter, arrivano conferme sull’interesse per Scalvini: la posizione dell’Atalanta

Il portale di mercato, poi, aggiunge: "Non sarà semplice perché se all'epoca Bastoni fu valutato addirittura 31 milioni di euro con pochissime presenze in Serie A, per Scalvini il percorso di maturazione ha già visto qualche passo avanti in più, alzando la cifra che la famiglia Percassi sta chiedendo per il classe 2003 già a oltre 40 milioni. Cifre che l'Inter oggi, salvo sorprese, difficilmente potrà pensare di proporre".