Inter, dalla cessione di Dumfries i soldi per Scalvini: la strategia del club nerazzurro

È Giorgio Scalvini il sogno proibito degli uomini mercato dell' Inter . Il giovane centrocampista ha già un prezzo molto elevato, sopra i 40 milioni di euro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , l’atalantino sarebbe una strada praticabile solo in caso di partenza rumorosa in estate.

"Skriniar, comunque ancora in attesa di rinnovo, è stato l’interista più vicino alla porta di uscita finora, ma presto potrebbe diventare di attualità la cessione di Dumfries in Premier. L’Inter vuole 60 milioni, non un euro in meno: sarebbe denaro sufficiente per assaltare il baby della Dea, uno che compirà 19 anni a dicembre, ma vanta già 29 presenze in A".