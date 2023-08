Inter, aumenta l’offerta per Scamacca: cifre e modalità di acquisto, si chiude

Niente da fare per la Roma

"La Roma, la squadra che da settimane stava lavorando su Scamacca, non pare in grado in questo momento di rispondere all'assalto nerazzurro. I giallorossi, infatti, hanno finora ragionato su un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto, condizioni lontane da quelle richieste dal West Ham che vuole cedere a titolo definitivo il giocatore acquistato dodici mesi fa dal Sassuolo per 36 milioni. Sia Inter che Roma hanno dei paletti economici da rispettare per il Fair Play Finanziario, ma i nerazzurri, a differenza dei giallorossi, a luglio hanno venduto Onana per 55 milioni più bonus e hanno dunque una maggiore libertà di manovra rispetto ai rivali che, dopo le uscite di giugno utili per il bilancio '22-23, devono invece ancora sbloccare delle nuove cessioni per accontentare Mourinho".