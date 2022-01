Inter, Scamacca prenotato per l’estate: “E il calciatore vuole al più presto…”

Scamacca all'Inter è un'operazione già ben impostata ma solo a partire dalla prossima estate: tutti i dettagli

Ormai non ci sono più dubbi: è Gianluca Scamacca l'obiettivo numero uno per l'attacco del futuro in casa Inter. Il centravanti classe '99 è infatti il prescelto dalla dirigenza come erede di Edin Dzeko e in queste settimane si lavorerà per chiudere il tutto. Spiega Calciomercato.com: "E' tutta una questione di priorità: per l'attaccante romano il club nerazzurro rappresenta uno step successivo da fare al più presto. Beppe Marotta e il suo agente Alessandro Lucci stanno lavorando da settimane per accontentarlo, tanto che la trattativa con il Sassuolo si è incanalata sui binari giusti.