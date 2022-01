Inter, sì a 40 mln per Scamacca: “Marotta li raggiungerà con queste due contropartite”

Come convincere Scamacca a scegliere il nerazzurro? Con il curriculum di una squadra che fa del gioco offensivo un comandamento

E' Gianluca Scamacca l'obiettivo sempre più concreto per il futuro dell'attacco dell'Inter. La necessità del club nerazzurro è quella di trovare un vice-Dzeko e il classe '99 rappresenta in tutto e per tutto il profilo ideale. Ed è anche già pronta la strategia per arrivarci: "Il concetto è chiaro: se la Juventus si getta con decisione su altri obiettivi - spiega La Gazzetta dello Sport -, o se comunque si va oltre la scadenza del mese di gennaio, allora la partita per Scamacca diventa molto aperta e l’Inter sente di avere molte carte da giocarsi per vincerla. Ma è un ragionamento che vale anche per Frattesi - risponde all’identikit di Marotta per il futuro “made in Italy”.