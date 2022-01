Mercato, pressing Inzaghi: “L’Inter sceglie il nome su cui puntare tutto e anticipare il colpo”

L'Inter e Simone Inzaghi si incontreranno per mettere a punto, dopo l'infortunio di Correa, le strategie per questi ultimi giorni di gennaio

Il vertice decisivo andrà in scena nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore. L'Inter e Simone Inzaghi si incontreranno per mettere a punto, dopo l'infortunio di Correa, le strategie per questi ultimi giorni di gennaio. Secondo quanto scrive calciomercato.com, l'idea dei nerazzurri è arrivare a Filip Kostic, nel mirino della società ormai da tempo e già 'prenotato' per l'estate. Chissà che, con il pressing di Inzaghi, che chiede almeno un rinforzo, si possa anticipare il colpo estivo e portare a casa il calciatore dell'Eintracht. Solo in caso fosse impossibile scardinare il muro tedesco, ecco che l'Inter si lancerebbe alla ricerca di una punta in prestito:

"Si proverà a far convergere le esigenze di tutti, magari provando a seguire per l’ultima volta quella pista che l’Inter aveva comunque in mente di intraprendere a giugno. Parliamo di Filip Kostic, che ormai da tempo sembra destinato a trasferirsi a Milano. Finora l’Inter ha incontrato le resistenze dell’Eintracht, poco propenso ad anticiparne la partenza, ma in viale della Liberazione non si danno per vinti e proveranno l’ultimo assalto al calciatore, quello che nelle loro idee potrebbe scardinare le ostilità del club tedesco. L’eventuale arrivo di Kostic consentirebbe a Inzaghi di avere sia un vice Perisic che un titolare sulla sinistra, se per necessità dovesse spostare il croato in attacco. Solo se di fronte all’ultimo e definitivo no dell’Eintracht, l’Inter proverà l’affondo per una punta in prestito".