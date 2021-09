Inter, ecco cosa dice la sceneggiatura del primo gol. Lautaro totale. E martedì…

Grande prova della squadra di Inzaghi che contro il Bologna era chiamata a rispondere dopo la sconfitta col Real Madrid

Gianni Pampinella

Dopo lo stop in Champions League, i riflettori erano tutti puntati sull'Inter. Chi si aspettava che la sconfitta col Real potesse avere degli effetti negativi la partita dopo, dovrà ricredersi. A San Siro è scesa in campo una squadra arrabbiata, come dichiarato dallo stesso Milan Skriniar, la gara di mercoledì bruciava ancora. Stavolta davanti ai propri tifosi l'Inter ha regalato e si è regalata, una serata da incorniciare, la vittima designata è stata il Bologna travolto 6-1.

La Gazzetta dello Sport analizza in particolare il primo gol dei nerazzurri firmato Lautaro Martinez. "Il primo gol dell’Inter è arrivato su un “contropiedone”, sgorgato da una rimessa laterale a favore del Bologna in fase d’attacco. Dimarco ha rubato la palla e l’ha appoggiata a Martinez, che l’ha servita a Vecino per lo smistamento a Dumfries sulla destra. L’olandese è volato via a Hickey e ha piazzato un cross basso su cui ha volteggiato Lautaro Martinez, bravissimo a “bruciare” Medel e a metter dentro".

"Tutto molto rapido, semplice ed efficace. Un’azione esemplare per verticalità e velocità di esecuzione. Notare come Lautaro sia apparso all’inizio della trama, suo lo “scarico” su Vecino, e sia ricomparso alla fine, per chiudere la pratica con il gol: la partecipazione al gioco di Lautaro Martinez, centravanti totale. La sceneggiatura dell’1-0 ci dice come in fondo l’Inter di Inzaghi sia la prosecuzione dell’Inter di Conte con altri mezzi, con differenti interpreti e con qualche variazione. Il tema è similare. Martedì il primo vero test, contro la Fiorentina, l’ottava inattesa sorella della A. Tra due giorni a Firenze scopriremo quanto vale questo assordante 6-1".

(Gazzetta dello Sport)