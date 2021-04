L’Inter sente ‘l’odore del sangue’: l’insaziabile Conte vuole riscrivere la storia

L'Inter di Antonio Conte va a caccia di scudetto e record in campionato nel girone di ritorno: nel mirino c'è Roberto Mancini

Antonio Conte è un perfezionista. Nella sua testa non esiste tranquillità fin quando l'obiettivo non sarà raggiunto aritmeticamente. Gli undici punti di vantaggio sul Milan a otto turni dal termine non bastano per tranquillizzare l'allenatore dell'Inter.