Inter, da Gosens a Lukaku: ecco i 6 in cerca di riscatto tra Mondiali e Serie A

I sei giocatori dell'Inter in cerca di riscatto tra Qatar e Serie A. In cima c'è sicuramente Romelu Lukaku , che vuole svoltare dopo una deludente prima parte di stagione. Prima gli infortuni in nerazzurro, poi l'eliminazione dai Mondiali col suo Belgio: Big Rom vuole tornare protagonista e trascinare l'Inter tra Serie A e Champions League. Ma non è l'unico, come evidenziato da Sky Sport.

Un altro attaccante in cerca di riscatto è Joaquin Correa, fermatosi proprio prima dell'inizio dei Mondiali per un fastidio al tendine del ginocchio. Sta recuperando, vuole svoltare per la seconda parte di stagione. Idem Robin Gosens, escluso a sorpresa dai convocati della Germania: il suo futuro resta tutto da scrivere e molto dipenderà anche dalle eventuali offerte. È stato uno spettatore in Qatar Stefan de Vrij, non impiegato dal ct dell'Olanda Van Gaal. Cercano infine riscatto anche due portieri: André Onana, protagonista del caso diplomatico con la sua nazionale in Qatar, e capitan Samir Handanovic, mai impiegato da Inzaghi da ottobre in poi (complice un problema alla mano).