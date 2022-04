Inter, ecco il rumore dei nemici: “Nel club c’è sensazione di accerchiamento perché…”

Ogni episodio controverso, sia nelle partite in cui l’Inter è in campo o meno, è motivo di polemiche e contestazioni

Marco Astori

"Arriva Mourinho e risuona il... rumore dei nemici in casa Inter". Apre così il focus di Tuttosport in merito al momento dell'Inter, al centro di polemiche di ogni genere da ormai diverse settimane. Il quotidiano racconta dunque le sensazioni all'interno del club e i motivi: "La squadra che per anni si è sentita vittima di determinate situazioni, oggi rappresenta per molte rivali il potere, non fosse altro per quello scudetto cucito sul petto, strappato alla Juventus dopo nove stagioni e inseguito anche in questo campionato; la vittoria in Supercoppa e la finale conquistata in Coppa Italia. La sensazione che pervade la dirigenza e lo staff nerazzurro, ma anche il presidente Steven Zhang poco avvezzo ai veleni italiani, è quella dell’accerchiamento.

Ogni episodio controverso, sia nelle partite in cui l’Inter è in campo o quelli che succedono nelle gare in cui giocano le concorrenti per lo scudetto, è motivo di polemiche e contestazioni dirette da parte dei tifosi e indirette da parte dei protagonisti. Essere tornati a competere su tutti i fronti, ha avuto come risultato quello di far diventare l’Inter il bersaglio di molti e gli episodi contestati delle ultime partite non hanno fatto altro che aumentare... il rumore.

Nelle ultime 48 ore la designazione di Sozza quale arbitro di Inter-Roma ha dato poi ulteriore fuoco alle polemiche sul fronte romano, ma non solo, con il direttore di gara nato a Milano, ma iscritto alla sezione di Seregno in provincia di Monza. Con una corsa scudetto così aperta, la scelta di Rocchi è sembrata ai più per lo meno controversa, anche se lo stesso Sozza, va ricordato, aveva diretto la sfida dei quarti di finale fra Milan e Lazio lo scorso 9 febbraio (gara terminata 4-0) e in quel caso non si alzarono polveroni, anzi. Invece ieri Mourinho - sicuramente non solo per quello - ha preferito non parlare in conferenza", si legge.