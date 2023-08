Sensi, 4 mesi per riconquistare l’Inter: obiettivo rinnovo, dipende tutto da…

“Fiducia in Stefano Sensi” è il messaggio inviato dai tifosi nerazzurri a San Siro al calciatore in occasione della sfida proprio contro il Monza.

Come riferisce Repubblica, è molto probabile che in questi ultimi giorni di mercato l’Inter non interverrà più sul centrocampo e Sensi passerà almeno i primi quattro mesi di stagione in nerazzurro.

“Il vero obiettivo è conquistarsi il rinnovo oltre il 30 giugno, quando scadrà il suo contratto”.

L'accordo tra Sensi e l'Inter scade, infatti, tra 10 mesi e il centrocampista nerazzurro va a caccia del prolungamento.

L’enigma è rappresentato dalla condizione fisica che lo ha costretto a saltare 30 partite in 3 stagioni al Sassuolo, ma che poi gli ha negato la possibilità di scendere in campo in 33 gare nel primo anno all’Inter. Nel 2020/21, vari problemi muscolari lo hanno fermato per 9 incontri. Nel 2021/22, prima di essere prestato alla Sampdoria, da interista ha saltato altre 10 partite, sempre tenendo il conto anche della Nazionale.

“Ma è chiaro a tutti che è da lì – dall’infermeria – che passa buona parte del futuro di un giocatore tecnicamente sopraffino quanto fragile” conclude Repubblica.

