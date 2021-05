Inter, Sensi infiamma il mercato: lo Shakhtar prepara l’offerta. E un’italiana…

Il centrocampista dell'Inter piace a Shakhtar Donetsk e Fiorentina: ecco il piano degli ucraini e l'idea del club toscano

Alessandro De Felice

Un avvio folgorante, prima di un percorso di quasi due stagioni segnato da una lunga serie di infortuni. Stefano Sensi aveva iniziato la sua avventura all'Inter con 3 gol e 4 assist nelle prime 7 apparizioni con la maglia nerazzurra. Poi i problemi fisici che hanno frenato l'ex Cesena e Sassuolo, da sempre un titolare nelle idee di Antonio Conte.

Nelle ultime settimane, Sensi è tornato a giocare con continuità. Fatta eccezione per le sfide contro Napoli e Spezia, il centrocampista di Urbania è sempre sceso in campo a partire dal match contro il Sassuolo, giocato a San Siro lo scorso 7 aprile. Un rodaggio importante in vista di Euro 2020, competizione in cui Sensi vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nella Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

In attesa dell'Europeo, che prenderà il via a Roma con la sfida tra Italia e Turchia dell'11 giugno, si accende il mercato intorno al numero 12 dell'Inter. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il suo ex allenatore Roberto De Zerbi lo rivorrebbe a disposizione allo Shakhtar Donetsk. Il club ucraino sta già preparando l'offerta per provare a convincere il calciatore.

Shakhtar, ma non solo. Nelle ultime settimane c'è stato un timido sondaggio da parte della Fiorentina, che sta pensando a Sensi per rinforzare il centrocampo. Al momento il calciatore non valuta l'ipotesi viola perché vuole continuare a misurarsi con palcoscenici importanti.

Mentre Sensi prepara l'Europeo, Shakhtar e Fiorentina studiano la strategia per provare a strappare all'Inter il centrocampista marchigiano classe 1995.