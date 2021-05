Cottarelli: “Azionariato popolare, Inter non interessata ma proposta resta. Suning…”

Il professore che da tre anni ha lanciato il progetto Interspac ha parlato dell'idea di far diventare le squadre italiane di proprietà dei tifosi

Carlo Cottarelli ha parlato spesso dell'azionariato popolare. L'idea sottolinea la possibilità di far acquistare la squadra ai tifosi. Un modello di successo all’estero in tanti club europei come Barcellona, Real e Bayern. Il professore ne ha parlato in un'intervista concessa a Libero: «La pandemia ha penalizzato un calcio già malato. È fondamentale cambiare strada. Tre anni fa abbiamo lanciato il progetto Interspac per promuovere la ricapitalizzazione dell’Inter cercando di coinvolgere i tifosi comuni e non per forza vip. Il progetto resta in piedi e a settembre organizzeremo un seminario a Milano perché la ricetta dell’azionariato potrebbe essere la via di salvezza per il movimento».