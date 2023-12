Inter, serve prova di forza senza Lautaro: finora no contraccolpi senza il Toro

Col Lecce in attacco spazio al tandem formato da Thuram e Arnautovic: il loro compito è non far rimpiangere il capitano

Mancherà per due partite e la notizia non è certo di poco conto. Perché Lautaro Martinez da quest'anno è davvero il fulcro del gioco offensivo dell'Inter, grazie a un percorso di maturazione che probabilmente ha raggiunto l'apice proprio in questi mesi. Assenza non di poco conto per Simone Inzaghi, confortato però dalle prove che la squadra ha già regalato in passato senza il Toro.

Finora quando è mancato l'argentino non ci sono stati contraccolpi, come sottolinea Sport Mediaset: "L'importante è non soffrire di sindrome da abbandono, perché 8 partite in 5 stagioni e la squadra non ha avuto nemmeno un cedimento.