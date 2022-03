L’Inter sfida e sogna Bremer: “Il prezzo, rischio asta. Da mesi lui a Torino…”

Gleison Bremer contro l’Inter. Il difensore del Torino, grande obiettivo di mercato, avrà nuovamente di fronte i nerazzurri

In Italia ci sono Inter, Milan, Juve e Napoli, ma anche le big inglesi sono interessate, come sottolinea oggi il quotidiano. In primis il Liverpool, poi il Tottenham e il Manchester City, senza tralasciare il Bayern Monaco in Germania. E soprattutto una curiosità svelata oggi da Tuttosport: “Nell’ultimo periodo Bremer sta studiando l’inglese presso una scuola di lingue specializzata di Torino dove, puntualmente, si reca due volte la settimana: questo non significa che sia già promesso a una società di Premier, ma di sicuro il giocatore vuole imparare una lingua utile per il futuro. Magari per dialogare con gli arbitri nelle coppe europee. Insomma, il suo futuro è ancora tutto da decifrare, le uniche certezze sono che non sarà più al Toro l’anno prossimo e che sta studiando l’inglese”, si legge.