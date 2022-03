Torino-Inter, due dubbi di formazione per Inzaghi. Gosens? La situazione. E in attacco…

Le possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro in vista della trasferta di Torino

Dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi , questa mattina l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano. gli occhi erano puntati sulle condizioni di Marcelo Brozovic , uscito acciaccato dalla sfida di Liverpool. Il croato ha svolto un lavoro personalizzato sul campo e c'è fiducia in vista della trasferta di Torino in programma domenica sera. Per la gara contro la squadra di Juric, sono due i dubbi di formazione che Inzaghi. "Il primo riguarda il sostituto di De Vrij. D'Ambrosio appare favorito su Ranocchia e Dimarco. DD33 ha preso il posto dell'olandese già ad Anfield, facendo scalare al centro Skriniar, risultato tra i migliori in campo a prescindere dalla posizione. Il terzetto composto da D'Ambrosio, Skriniar e Bastoni oggi sembra quello che dà più garanzie", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Stesso dicasi sulle fasce per Dumfries e Perisic, che avranno qualche giorno per ricaricare le pile dopo le fatiche di Liverpool. Darmian e Gosens danno garanzie, però il tedesco potrebbe non essere ancora pronto a giocare dal 1'. L'ultima da titolare risale infatti al 25 settembre, con l'Atalanta. Possibile una staffetta, così come sulla destra. L'altro ballottaggio potrebbe coinvolgere Correa e Lautaro per affiancare Dzeko, risparmiato ad Anfield e praticamente certo di una maglia. La condizione di Correa, reduce a sua volta da due mesi di stop, è in crescita ma viene difficile pensare che Inzaghi contro il Toro intenda rinunciare al Toro".