UFFICIALE – Inter-Sheriff, formazioni: Vidal dal 1′. In difesa Dimarco. Lautaro-Dzeko in attacco

Ecco le scelte del tecnico per la gara da dentro o fuori contro lo Sheriff Tiraspol

Partita da dentro o fuori per l'Inter che stasera affronta la sorpresa del girone, lo Sheriff Tiraspol. Per Simone Inzaghi un solo indisponibile, ovvero Hakan Calhanoglu condizionato ancora dal problema alla caviglia accusato in nazionale.

Il tecnico si affida all'esperienza di Arturo Vidal che per la prima volta in questa stagione parte dal 1'. Davanti ad Handanovic ci saranno Skriniar, De Vrij e Dimarco. A centrocampo Brozovic, Barella e Vidal, sulla fascia destra spazio a Dumfries, mentre a sinistra Perisic. In attacco Lautaro torna dal 1' in coppia con Edin Dzeko.