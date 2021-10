Inter-Sheriff, probabili formazioni: Inzaghi piazza la doppia sorpresa, conferme in attacco

Non c'è spazio per errori, battute d'arresto, pensieri negativi. C'è spazio solo per la vittoria. Ecco le ultime su Inter-Sheriff

Marco Macca

Non c'è spazio per errori, battute d'arresto, pensieri negativi. C'è spazio solo per la vittoria. Per continuare il cammino europeo, l'Inter di Simone Inzaghi ha un solo risultato utile questa sera a San Siro contro lo Sheriff Tiraspol, sorpresa del girone D di questa prima parte di Champions League. Dopo una sconfitta e un pareggio nelle prime due partite, i nerazzurri non posso rischiare di compromettere prima del previsto la rincorsa agli ottavi di finale della competizione.

L'allenatore è pronto a cambiare qualcosa rispetto alla sconfitta contro la Lazio di sabato pomeriggio: novità sia in difesa, dove Dimarco giocherà al posto di Bastoni nel terzetto davanti ad Handanovic, e a centrocampo, dove, oltre a Dumfries preferito a Darmian, Vidal è in vantaggio su Vecino per affiancare Barella e Brozovic in mezzo. Ecco la probabile formazione dell'Inter.

(Fonte: Sky Sport)