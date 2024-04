Secondo la Rosea, la proprietà ha già dettato la linea del mercato della prossima estate:

“Due i principi da rispettare: il sostanziale pareggio della sessione di mercato, un equilibrio tra entrare e uscite proprio come accaduto la scorsa estate. E altro passaggio importante, non ci sarà la necessità di abbassare il monte ingaggi, anche in virtù di molti parametri zero in rosa che hanno abbassato il costo degli ammortamenti”.

Via libera anche per i rinnovi dei contratti di Lautaro Martinez e Nicolò Barella:

“Sul primo non c’è un incontro in agenda a breve termine, ma anche in questi giorni sono andati in scena contatti telefonici e c’è la volontà del management di chiudere al più presto”.

