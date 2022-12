Repubblica – Skriniar, Inter ci crede ancora ma è pronta: spunta Lukeba, ecco i 5 nomi

L’Inter attende una risposta da Milan Skriniar entro la metà di gennaio e intanto si guarda attorno sul mercato: i nomi per la difesa

Alessandro Cosattini

L’Inter attende una risposta da Milan Skriniar entro la metà di gennaio. L’offerta è sul tavolo, ora spetta al difensore decidere se proseguire in nerazzurro o dire addio. Beppe Marotta e Piero Ausilio attendono e intanto si guardano attorno sul mercato, per non farsi trovare impreparati in caso di no del difensore all’offerta di rinnovo. Ecco quanto evidenziato da La Repubblica su Skriniar e sui nomi in lista per la difesa.

Rinnovo Skriniar, la situazione — “Al termine della stagione il centrale può lasciare l’Inter a parametro zero, con il Psg sempre pronto a esaudire le richieste economiche del suo entourage. Il club parigino ha già presentato un’offerta di 8 milioni di euro più bonus come ingaggio netto. L’Inter, vista la situazione finanziaria, non può spingersi oltre i 6 milioni, più bonus, e non aspetterà all’infinito la risposta dello slovacco, chiamato entro la metà di gennaio a dare una risposta a Marotta. Che nonostante l’offerta mostre da parte del Psg resta fiducioso sul rinnovo del classe 1995: sarebbe una vera e propria scelta di cuore.

I nomi per la difesa Inter — La dirigenza nerazzurra, per non farsi trovare impreparata, lavora su più alternative (visto che a giugno probabilmente lasceranno anche de Vrij e D’Ambrosio). Smalling, anche lui a parametro zero, Scalvini - l’Atalanta chiede 30 milioni - e Koulibaly i nomi sul taccuino della società, ma non sono gli unici profili seguiti: Castello Lukeba - Lione, classe 2002, valutazione 15 milioni - e Becao dell’Udinese piacciono molto a Simone Inzaghi. Soprattutto il brasiliano, che può lasciare Udine per una cifra vicina ai 10 milioni di euro”, si legge.

(Fonte: Repubblica)