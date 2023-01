Sky – Skriniar-Inter: nessun incontro in queste ore. Offerta non migliorabile

Il club nerazzurro ha offerto allo slovacco il massimo e non ci sono margini per una proposta al rialzo: attesa la sua risposta

Continua a tenere banco la questione del rinnovo di Skriniar . In casa Inter, come spiegato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato l'Originale, è ancora attesa la risposta del difensore slovacco che evidentemente non è arrivata.

Stando a quanto riferito dal giornalista esperto di mercato di Skysport, non risulta ci siano stati incontri per il prolungamento di contratto. "Il club nerazzurro ha fatto la sua offerta di sei mln + bonus, non negoziabile e non migliorabile. Attesa la risposta del giocatore che non è ancora arrivata, evidentemente", ha sottolineato Di Marzio. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla questione.