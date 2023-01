Skriniar? Non solo, l’Inter vuole chiudere due rinnovi top: “Entrambi vogliono restare”

Il mercato in entrata è fermo, ma l'Inter è al lavoro comunque per garantirsi un futuro competitivo ai massimi livelli. Ecco perché, come racconta La Gazzetta dello Sport, il club vuole evitare che succeda un altro caso Skriniar nei prossimi anni ed è dunque concentrata su due rinnovi top da chiudere il prima possibile: "Bastoni e Calhanoglu sono considerati due elementi cardine dell'Inter del futuro e non c'è nessuna intenzione di privarsi di loro sul mercato. A meno che non arrivi un'offerta fuori mercato per uno dei due, più probabilmente per il difensore che la scorsa estate era finito nel mirino del Tottenham di Conte.