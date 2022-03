Inter-Skriniar, è questione di giorni: “Questo gesto di Milan ha convinto Marotta”

Oggi Skriniar non è più solo un leader tecnico, ma anche a livello caratteriale, di conseguenza è lecito attendersi un trattamento al livello dei cosiddetti big

Non c'è ormai alcun dubbio in casa Inter in merito al futuro di Milan Skriniar. Il centrale slovacco è infatti un punto fermissimo della squadra e c'è piena volontà da parte di tutto il club di rinnovare il suo contratto al più presto. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Si è registrato un cambio di strategia negli ultimi giorni, perché l’idea di Marotta&Co. era quella di rinviare ogni trattativa a fine stagione.